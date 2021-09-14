В суд передано дело против сотрудника «МГБ ЛНР», который пытал гражданских

В суд направлен обвинительный акт в отношении «заместителя начальника Алчевского межрайонного отдела Министерства государственной безопасности ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



По данным следствия, житель оккупированного Алчевска с 2017 года занимает должность «заместителя начальника межрайонного отдела МГБ ЛНР».



«Он отвечает за координацию действий подразделения "спецслужбы", занимается вербовкой местного населения и другими оперативно-розыскными мероприятиями», — говорится в сообщении.



В 2019 году он незаконно задержал гражданина Украины при проверке документов на КПВВ «Станица Луганская», лишил его свободы и принудительно перевез в помещение межрайонного отдела. После этого поместил потерпевшего в камеру и в течение суток «получал признание» в сотрудничестве с СБУ. К мужчине применялось психическое насилие, ему угрожали убийством и расправой над родными, наносили физические страдания и пытали.



Сейчас обвиняемый находится в розыске.



Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований и нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 УК).