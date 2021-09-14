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Заседание ТКГ по политическим вопросам Донбасса провалено

14 сентября 2021, 15:55

Заседание ТКГ по политическим вопросам Донбасса провалено

Заседание политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе сегодня, 14 сентября, было провалено. В украинской делегации прокомментировали произошедшее. Как сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, группировка «ДНР» при поддержке российской стороны подключила к консультациям Владислава Бердичевского. Гармаш отметил, что на данный момент Бердичевский не осужден украинским судом за терроризм в отличие от Майи Пироговой, которую «ДНР» ранее подключала тоже в роли консультантки.   

«Москва уже не может придумать поводов для блокировки открытия КПВВ и обмена удерживаемыми лицами, поэтому она решила заблокировать саму гуманитарную рабгруппу ТКГ, где эти вопросы обсуждаются. Сделала она это не оригинальным способом – отправив туда террористку Пирогову, присутствием которой ранее блокировала работу политической рабгруппы. Поскольку Пирогова одна, а рабгрупп, которые выгодно заблокировать Кремлю – пока две (всего рабочих групп в ТКГ – 4), то заблокировав гуманитарку, они разблокировали политическую. Правда, вместо Пироговой там появился не менее колоритный "общественный эксперт" – некий Бердичевский, но он, по крайней мере, пока не осужден за террористическую деятельность. То есть, их количество на консультациях растет, но в качество это, к сожалению, не переходит», – написал Гармаш на своей странице в Facebook.

Он отметил, что российская сторона настаивает на обсуждении «плана действий», составленного группировками «Л-ДНР», а украинская сторона совместно с ОБСЕ в свою очередь предложили обсудить имплементацию «формулы Штанмайера». Это завело консультации в тупик.

«… обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субъектной на переговорах, хотя, они не являются ни стороной конфликта, ни членом ТКГ», – пришел к выводу Гармаш.

СМИ, подконтрольные «Л-ДНР» сообщили, что члены группировок обвинили, в свою очередь, украинскую делегацию в нежелании прогресса на политических переговорах.  

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