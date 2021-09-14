В Праге по запросу Украины арестован россиянин – участник оккупации Крыма

В аэропорту Праги 12 сентября по запросу Украины был задержан россиянин Александр Франчетти.



Муниципальный суд Праги вынес решение о его аресте, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Novinky.



Суд постановил, что Франчетти будет ждать результатов процедуры экстрадиции в Украину в следственном изоляторе.



В 2014 году Франчетти активно участвовал в оккупации Крыма. За несколько дней до начала российской операции по оккупации полуострова он возглавлял группировку «Северный ветер», которая отвечала за охрану линий электропередачи, газопровода, а также выявление неких «экстремистских групп».



Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.



В МИД сообщили, что украинская сторона работает над тем, чтобы Франчетти передали для суда в Украине.



Офис генпрокурора заявлял, что украинская сторона обратилась в министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.



Орган досудебного расследования разыскивает его для привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях (ст. 260 УК Украины).