Для контроля карантина: В торговых центрах установят специальные видеокамеры

Министерство здравоохранения будет усиливать контроль за соблюдением мер карантина. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Лига.Life».



«Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают ли социальную дистанцию», — пояснил Кузин.



По его словам, Минздрав чаще будет проводить выезды в регионы.



«Скорее всего, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области, в отдельные учреждения, чтобы мы объясняли или на месте убеждались в том, что нормы работают эффективно. Будем проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций — Ред.) на уровне областей», — сказал главный санврач.



Кузин добавил, что также в ближайшее время ВОЗ запустит пилотный проект по деперсонализированному мониторингу ситуации с соблюдением противоэпидемических требований.