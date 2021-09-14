Еще трое экс-пленных «Л-ДНР» получили выплаты от государства

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь трем украинцам, освобожденным из плена незаконных вооруженных формирований. Каждый получил 100 тысяч гривен.



В министерстве сообщают, что на данный момент 46 граждан, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, получили одноразовую денежную помощь.



Ранее, 2 сентября, Минреинтеграции выплатило деньги 43 украинцам, освобожденным из плена «Л-ДНР».