Россия продолжает присваивать культурные памятники в Крыму

В оккупированном Крыму за последние семь лет значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в Автономной Республике Крым для 212-й сессии Исполнительного совета организации.



«Систематические политические преследования, физическое и психологическое давление, уничтожение независимых СМИ, дискриминация по религиозному признаку, нарушение прав собственности и языковых прав вынудили более чем 45 тысяч крымских татар и украинцев покинуть оккупированный полуостров», – говорится в докладе.



Кроме этого в ЮНЕСКО отмечают, что Россия присвоила украинские культурные ценности на полуострове, включая более 4 тысяч памятников национального и местного значения, находящихся под охраной Украины.



Артефакты с полуострова экспонируют в России, а в самом Крыму проводят несанкционированные археологические раскопки. В частности, в июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались «раскопки», которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический, внесенного в 2013 году под названием «Древний город Херсонес Таврический и его хора» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Также в докладе отмечается, что Россия стирает следы культурного присутствия крымских татар на полуострове, продолжая репрессии против них. Для строительства трассы «Таврида», которая ведет к недавно построенному Керченскому мосту, соединяющему полуостров с Россией, были уничтожены мусульманские захоронения.



Данная информация представлена национальной комиссией Украины по делам ЮНЕСКО и постоянным представительством Украины при ЮНЕСКО по просьбе генерального директора ЮНЕСКО.