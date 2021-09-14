Экс-глава разведки Минобороны Бурба свидетельствует по делу «вагнеровцев»

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба прибыл на заседание временной следственной комиссии, чтобы предоставить информацию об операции по задержанию членов частной военной компании Вагнера.



Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко (фракция «Голос») в Facebook.



Ранее глава ВСК нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что два бывших офицера украинской разведки дали показания по делу «вагнеровцев». Также она добавила, что ВСК планирует допросить Бурбу, поскольку он непосредственно был причастен к координации этого мероприятия.



Бурба был начальником Главного управления разведки министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.



Экс-чиновник заявил, что заседание ВСК во вторник, 14 сентября, не состоялось в связи с отсутствием кворума.



Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины продолжит рассмотрение информации по делу организации операции по задержанию 33-х подозреваемых наемников ЧВК Вагнера. Следующее заседание назначено на понедельник, 20 сентября.

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 подозреваемых, причастных к деятельности российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения ложью. Кроме того, сам факт проведения этой спецоперации украинские власти не подтверждали.



В июне 2021 года Зеленский заявил, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но, по его словам, Украину в нее «максимально затягивали» другие страны.