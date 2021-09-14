В Мариуполе 13 классов школ отправили на самоизоляцию из-за ковида

В школах Мариуполя на карантин из-за коронавируса закрыли 13 классов. Две недели дети будут учиться дистанционно, передает 0629.



Главный специалист Департамента образования Мариупольского горсовета Татьяна Крутолевич сообщила, что классы закрыты в ОШ №№ 1, 65, 47, 21, 16, 34, 15, 67 и технологическом лицее.



«Как только в классе заболевает хоть один ученик, класс закрывают, и 14 дней класс находится на дистанционном обучении», — пояснила Крутолевич.



В Мариуполе первые два класса отправились на карантин на прошлой неделе.