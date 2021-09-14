Стало известно, сколько заработали главы Луганской и Донецкой ОГА в августе

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай уже не один месяц подряд получает одну из самых высоких зарплат среди глав ОГА в Украине. Такую информацию по итогам августа-месяца опубликовал аналитический портал «Слово і діло».



Больше всех в августе заработал глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко — 111 тыс. 329 грн. Ему выплатили оклад, надбавки, отпускные и материальную помощь в размере 57,6 тыс. грн.



Меньше всех глав ОГА заработала Айна Тимчук, которую в августе уволили из Харьковской обладминистрации — 44 тыс. 138 грн.



Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай оказался на втором месте по уровню зарплаты, он заработал в августе 102 тыс. 844 грн, сюда входят оклад, надбавки и командировочные.



При этом глава соседней прифронтовой Донецкой области Павел Кириленко получил за август почти вполовину меньше — 53 тыс. 292 грн.

Инфографика: «Слово і діло»

По информации аналитиков, в июле Сергей Гайдай получил 108 тыс. 981 грн зарплаты, а Павел Кириленко — 53 тыс. 243 грн.