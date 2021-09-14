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Шмыгаль анонсировал увеличение минимальной заработной платы в Украине

14 сентября 2021, 21:33

Шмыгаль анонсировал увеличение минимальной заработной платы в Украине

До конца этого года минимальная заработная плата вырастет на 500 грн, увеличение также предусмотрено в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что в прошлом году минимальная зарплата была увеличена почти вдвое.

«Повышение минимальной заработной платы в большей степени влияет на бюджетную сферу. Но это также создает дополнительную нагрузку на бизнес, который прозрачно выплачивает зарплаты. Поэтому важно выбрать удачный момент для увеличения минимальной зарплаты, чтобы оно дало результат», — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство утвердит проект государственного бюджета на 2022 год на заседании 15 сентября и сразу передаст его в парламент. В документе, в частности, отражены позиции по повышению зарплаты медикам.

«Одна из важных новаций бюджета, основанная на указе президента Украины, — это установление минимальной зарплаты врачей на уровне 20 тысяч гривен, а минимальной зарплаты среднего медперсонала — на уровне 13,5 тысяч гривен. Соответственно, средняя зарплата врача в следующем году превысит 22,5 тысяч гривен», — рассказал Шмыгаль.

По его словам, в общем среднемесячная зарплата в Украине в следующем году составит почти 15,5 тысяч гривен.

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