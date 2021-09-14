СММ ОБСЕ не смогла установить причину повреждений на нефтебазе в Донецке

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проверила информацию о повреждении нефтебазы в неподконтрольном украинской власти Донецке. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 14 сентября.



Наблюдатели сообщают, что 12 сентября в Кировском районе Донецка на ул. Нефтяной, 9, беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия зафиксировал следы горения на северо-западной стороне верхней части резервуара для хранения нефтепродуктов. На резервуар было положено два листа металла, чтобы закрыть пробоину. БПЛА также зафиксировал, что поручни и металлические ограничители вдоль северо-западного края резервуара были погнуты.



«Команда СММ также видела пластиковые обломки на земле под северо-западной стороной резервуара. Определить причину возникновения повреждений не представлялось возможным», — говорится в отчете.



В СММ добавили, что по словам охранника нефтебазы, 11 сентября в этом районе произошли взрывы.

11 сентября в Донецке на нефтебазе Кировского района произошел взрыв. Группировка «ДНР» объявила, что причиной взрыва якобы стал сброс взрывного устройства с украинского беспилотного летательного аппарата и сгорело 1300 тонн топлива. Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что взрыв на нефтебазе в Донецке был квалифицирован как «террористический акт».