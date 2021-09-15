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На Донбассе боевики открывали огонь из запрещенной «Минском» артиллерии

15 сентября 2021, 08:23

На Донбассе боевики открывали огонь из запрещенной «Минском» артиллерии

За прошедшие сутки, 14 сентября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинские позиции обстреляли на Донетчине в районе поселков Пески, Нью-Йорк, Шумы. Боевики открывали огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

У Шумов НВФ совершили обстрел из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Его доставили в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 15 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Группировка «ДНР» заявила, что ее позиции 14 сентября попали под обстрел возле поселков Веселое, Белая Каменка, Ленинское, а также на окраине Горловки (поселок шахты 6/7).

Группировка «ЛНР» сообщила, что за минувшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 14 сентября 2021-го выявила не менее 57 213 нарушений режима прекращения огня.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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