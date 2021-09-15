Еврокомиссия выделит Украине 600 миллионов евро помощи

Европейская комиссия решила предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, передает «РБК-Украина».



«Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 миллионов евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро», — сказал Домбровскис.



Еврокомиссар отметил, что такое решение принято, поскольку Украина выполнила условия для предоставления средств.



«Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября», — заявил Домбровскис.

Читайте также: США выделят Украине 3 миллиарда долларов помощи