Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Еврокомиссия выделит Украине 600 миллионов евро помощи

15 сентября 2021, 08:55

Еврокомиссия выделит Украине 600 миллионов евро помощи

Европейская комиссия решила предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, передает «РБК-Украина».

«Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 миллионов евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро», — сказал Домбровскис.

Еврокомиссар отметил, что такое решение принято, поскольку Украина выполнила условия для предоставления средств.

«Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября», — заявил Домбровскис.

Читайте также:

США выделят Украине 3 миллиарда долларов помощи

Еще по теме

Организации
Еврокомиссия
Прочее
финансовая помощь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:12
«ЛНР»: За сутки коронавирусом заболели 249 человек, еще 20 умерли
16:05
В суд передано дело против сотрудника «МГБ ЛНР», который пытал гражданских
11:55
«ДНР»: Более 600 новых случаев ковида и 60 смертей
09:26
«ЛНР»: За сутки 13 пациентов с COVID-19 умерли
23:19
МВД РФ предлагает упростить жителям ОРДЛО правила участия в программе переселения соотечественников
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 сентября
17:10
«ДНР» предлагает жителям ОРДО сесть на поезд в день российских выборов
14:21
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
12:54
«ЛНР»: В дачном селе произошел крупный пожар
12:30
«ДНР»: Житель Тореза хранил взрывчатку и боеприпасы
11:00
«ЛНР»: Восемь человек умерли от ковида за сутки
10:13
«ДНР»: Почти тысяча пациентов с пневмонией – на кислородной поддержке
23:40
Главные новости Донбасса за неделю
22:50
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР»: 161 новый случай COVID-19 и 16 умерших
все новости
10:46
Правозащитник рассказал, сколько жителей ОРДЛО проголосуют на выборах в Госдуму России
10:18
На Донетчине за сутки выявили 260 больных коронавирусом, умерли 4 человека
09:57
«Курорт для мальчиков»: Арестович объяснил свои скандальные высказывания об АТО
09:12
«ЛНР»: За сутки коронавирусом заболели 249 человек, еще 20 умерли
09:10
Уже 6 миллионов людей в Украине сделали хотя бы одну прививку от коронавируса
08:55
Еврокомиссия выделит Украине 600 миллионов евро помощи
08:23
На Донбассе боевики открывали огонь из запрещенной «Минском» артиллерии
08:15
Рост случаев коронавируса в Украине продолжается: выявили 4 640 за сутки
22:59
СММ ОБСЕ не смогла установить причину повреждений на нефтебазе в Донецке
22:15
Донбасс, Крым, COVID-19: Кулеба озвучил приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН
21:53
В Краматорске обсуждают место для строительства крематория
21:33
Шмыгаль анонсировал увеличение минимальной заработной платы в Украине
20:59
Стало известно, сколько заработали главы Луганской и Донецкой ОГА в августе
20:32
В Мариуполе 13 классов школ отправили на самоизоляцию из-за ковида
20:26
Аваков раскритиковал слова Арестовича, сказанные несколько лет назад
все новости
ВИДЕО
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
11 сентября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция