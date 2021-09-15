«ДНР» сообщила о 412 заболевших коронавирусом за сутки и 24 смертях

В отдельных районах Донецкой области за прошлые сутки медики выявили 412 новых случаев коронавирусного заболевания, еще 24 человека умерли от осложнений.



Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



По состоянию на 15 сентября «ДНР» подтверждает 60 871 случай заболевания COVID-19, из которых 49 001 человек выздоровели, летальных случаев — 4 481.



Кроме того, за сутки выявлено 236 случаев пневмоний, что на 60 случаев меньше, чем за предыдущий день, госпитализировано 160 человек. Всего на лечении находятся 2 857 пациентов с пневмониями, из них 968 — на кислородной поддержке (+94 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.