На Луганщине от коронавируса умерли 5 человек за сутки, еще 247 заболели

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 247 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще пять человек, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболевших выявили в Лисичанске — 50, Северодонецке — 42, Рубежном — 21, Сватово — 38, Станице Луганской — 26, Попасной — 20, Новоайдаре — 11, Старобельске — 10, Беловодске — шесть, Кременной, Марковке, Меловом, Новопскове — по пять, в Троицке — два.



Один случай заболевания подтвержден у жителя временно оккупированной территории.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 68-летний мужчина, 68-, 84-летние женщины из Лисичанска, 47-летний мужчина из Мелового и 58-летний мужчина из Попасной.



За все время пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 30 027 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 27 139 человек, умерли — 1 028.