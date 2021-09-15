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Доставка товара с Амазона в Украину: как оформить? (РR)

15 сентября 2021, 12:45

Доставка товара с Амазона в Украину: как оформить? (РR)

Amazon – это огромная торговая площадка в США, на которой представлен товар разного назначения. Здесь вы можете приобрести фирменные кроссовки Адидас или последнюю модель Айфона. Весь товар оригинальный, качественный, часто продаётся по хорошей цене. Это торговая площадка интересная не только для жителей США, Великобритании, Канады, но и Европы. Для отечественного покупателя – это отличная возможность приобрести хороший товар по адекватной цене. При этом даже с учетом доставки товар обходится намного дешевле, чем покупать его в отечественных магазинах.

А если вы еще научитесь искать хорошие скидки на Амазоне, вылавливать выгодные предложения, то экономия будет ещё более существенная. С помощью данной площадки можно начать хороший бизнес по продаже фирменных вещей. Однако прежде чем вы начнёте осуществлять онлайн шоппинг, важно изучить все тонкости. Самый ключевой момент – это понять, как осуществляется Амазон доставка в Украину.

Как доставить товар с Амазона в Украину

Все операции по онлайн покупке совершаются через посредников. Это наиболее оптимальный вариант доставки товара с Амазона, когда клиент не тратит своё время и силы на оформление разных таможенных документов. Все вопросы, связаны с перевозкой товара по морю или авиа, включая таможенное оформление, берет на себя посредник. Выбор посредника также не легкий процесс, так как на данном рынке услуг много мошенников. А также некоторые компании работают по завышенным тарифам.

Чтобы не тратит своё время, за помощью в оказании данных услуг стоит обратиться в компанию USAinUA, которая стабильно работает на протяжении многих лет и ни разу не подводила своих клиентов.

Преимущества сотрудничества с USAinUA

Приведем несколько ключевых аргументов выгодного сотрудничества с компанией USAinUA. И так это:

  • самая низкая цена на услуги доставки, которая даже в условиях карантина не повышается;
  • быстрая доставка по морю или авиа;
  • 100% страхование всего груза от возможных потерь и повреждений;
  • многоэтапная проверка магазинов, продавцов на надёжность. Главная задача – это защитить клиента от возможного мошенничества со стороны продавца;
  • всесторонняя консультация клиента, помощь в поиске товара, таможенное оформление. Компания также оказывает помощь в случае возврата товара;
  • возможность доставки коммерческих и крупногабаритных грузов;
  • гарантия сроков доставки и отсутствие скрытых комиссий.

За все время существования компания доставила более 1 млн посылок с разным товаром. Компании выбирают несколько сотен тысяч пользователей и это большая цифра, которая внушает доверие.

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