«ДНР»: Бабушки и дедушки могут воспитывать внуков, но нужна доверенность

В группировке «ДНР» разъяснили, могут ли бабушка и дедушка принимать участие в воспитании ребенка на время отсутствия родителей.



В публикации на сайте «народного совета ДНР» названа недостоверной появившаяся в социальных сетях информация о том, что в соответствии с «Семейным кодексом ДНР» бабушки и дедушки отстраняются от воспитания детей.



«Действительно с принятием Семейного кодекса передача детей на воспитание иным лицам, кроме родителей, была запрещена. Но это не значит, что бабушка и дедушка не имеют права принимать участие в воспитании ребенка», — отмечается в сообщении «Народного совета».



Там отметили, что на данный момент, если родители находятся за пределами подконтрольной «ДНР» территории, а бабушка и дедушка выполняют обязанности по воспитанию ребенка, то «есть форма, которая регламентирует определенные действия со стороны бабушек и дедушек».



«Родители имеют право написать доверенность на присутствие бабушки или дедушки при посещении ребенком медицинских учреждений, учреждений образования или культуры», — говорится в сообщении.



Подчеркивается, что не было прецедентов, чтобы «органы опеки и попечительства ДНР» безосновательно забирали ребенка из семьи. Также сообщается, что не было и таких случаев, произошедших по причине трудоустройства родителей за пределами подконтрольной «ДНР» территории.