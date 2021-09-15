Иностранцы смогут не проходить самоизоляцию при въезде в Украину. Какие условия

Иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют подтверждение выезда из страны в течение 48 часов, смогут не проходить самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



«Неизменным остается для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство независимо от страны прибытия для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID −19, обсервацией, и действует на весь срок пребывания в Украине», — говорится в сообщении.



Иностранцы, владельцы вида на жительство, а также лица без гражданства должны иметь отрицательный тест на коронавирус или документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз признанной ВОЗ вакцины против COVID-19. Справки о тестировании и вакцинации не требуются детям до 12 лет.



Иностранные граждане, которые не прошли вакцинацию, после въезда в Украину должны установить мобильное приложение «Вдома» независимо от срока пребывания на территории страны. Для того чтобы не проходить самоизоляцию, необходимо будет пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген с отрицательным результатом.



Соответствующие изменения в постановление Кабмина № 954 вступают в силу с 20 сентября.