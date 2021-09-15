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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 сентября

15 сентября 2021, 21:16

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области подтвердили 260 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли четверо пациентов. За все время исследований зафиксировано 95 474 случая коронавируса. Из них 91 154 человека выздоровели, а 2 516 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области медики выявили 412 новых случаев коронавируса, еще 24 человека умерли от осложнений. Всего группировка «ДНР» подтверждает 60 871 случай COVID-19, из которых 49 001 человек выздоровели, летальных случаев — 4 481.

В Луганской области без учета оккупированной территории подтверждено 247 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще пять человек. Всего ковид выявлен у 30 027 человек. Из них выздоровели — 27 139 человек, умерли — 1 028.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 249 новых случаев заражения COVID-19, 20 человек умерли от осложнений. В группировке «ЛНР» признают 10 671 случай коронавируса: 8 248 пациентов выписаны, 1 072 — умерли.

Политика

Состоялось очередное заседание Трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Украинская делегация призвала российскую сторону ускорить обмен удерживаемыми лицами, разблокировать работы КПВВ и вернуться к полноценному режиму «тишины» на Донбассе.

Россия, привлекая жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей к голосованию на выборах в Госдуму, фактически признает контроль за этими территориями. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Законопроект о госполитике переходного периода требует дополнительных обсуждений с учетом переговоров в Минском и Нормандском форматах для сохранения международной поддержки Украины. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. «Чтобы ненароком не создать каких-то зон турбулентности, и поддержка Украины, которая существует на уровне Европейского Союза, США, сохранилась», — объяснил он.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила к 8 и 13 годам лишения свободы двух своих «чиновников». Их признали виновными в «государственной измене и злоупотреблении должностными полномочиями».

Экономика

Кабинет министров Украины передает в управление НАК «Нафтогаза Украины» активы ПАО «Донецкоблгаз», на которые наложен арест в уголовном производстве в связи с исключительным случаем.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» подписали «договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции». Это произошло после анонсированного создания «единой экономической зоны».

Общество

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, воевавший в рядах боевиков на Донбассе, заявил, что около 200 участников незаконных вооруженных формирований «ДНР» приехали наблюдать за выборами в Нижегородской области России.

Группировкам «Л-ДНР» Кремль поставил задачу, чтобы на выборах в Госдуму РФ проголосовало 75% от количества получивших российские паспорта в неподконтрольных Украине районах Донбасса. Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

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