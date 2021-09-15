«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов

Проигрыш «горняков» в Тирасполе. Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл молдавскому «Шерифу» в первом матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Тирасполе завершилась со счетом 2:0.



Хозяева повели в счете на 16-й минуте после гола Адама Траоре.

«Шериф» удвоил преимущество на 62-й минуте — отличился Момо Янсане.

Главным тренером «Шерифа» является украинский специалист Юрий Вернидуб, который долгое время тренировал луганскую «Зарю».



«Шериф» базируется в непризнаной Приднестровской молдавской республике при этом играет в чемпионате Молдовы и представляет эту страну в еврокубках.



Молдавский клуб в этом сезоне впервые проблился в групповой раунд Лиги чемпионов.



Следующий матч в группе «Шахтер» сыграет против итальянского «Интера» 28 сентября в Киеве.