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«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов

15 сентября 2021, 21:35

«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов

Проигрыш «горняков» в Тирасполе. Фото: «Шахтер» Проигрыш «горняков» в Тирасполе. Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл молдавскому «Шерифу» в первом матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Тирасполе завершилась со счетом 2:0.

Хозяева повели в счете на 16-й минуте после гола Адама Траоре.

«Шериф» удвоил преимущество на 62-й минуте — отличился Момо Янсане.

Главным тренером «Шерифа» является украинский специалист Юрий Вернидуб, который долгое время тренировал луганскую «Зарю».

«Шериф» базируется в непризнаной Приднестровской молдавской республике при этом играет в чемпионате Молдовы и представляет эту страну в еврокубках.

Молдавский клуб в этом сезоне впервые проблился в групповой раунд Лиги чемпионов. 

Следующий матч в группе «Шахтер» сыграет против итальянского «Интера» 28 сентября в Киеве. 

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