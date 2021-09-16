На Донбассе рассказали об обстрелах за среду

За минувшие сутки, 15 сентября, незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих у Новолуганского стрелкового оружия, а у Пивденного из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки НВФ вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.



С начала текущих суток, 16 сентября, украинская сторона обстрелов не зафиксировала.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что вчера под обстрел попали их позиции у Ужовки (Ленинского), Горловки и Ясиноватой.



Группировка «ЛНР» обстрелов за минувшие сутки не зафиксировала.





Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 14 августа 2021-го зафиксировала не менее 57 308 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.