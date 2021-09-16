Путин заявил, что ковидом заболели несколько десятков человек из его окружения

Президент России Владимир Путин заявил, что коронавирусом заболели несколько десятков человек из его окружения.



«В ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — сказал Путин, участвуя по видеосвязи в совете коллективной безопасности ОДКБ, фрагменты заседания которого показал телеканал «Россия 24».

14 сентября Кремль сообщил, что Путин находится на изоляции из-за обнаружения коронавируса в его окружении. Число заразившихся не называлось.



Весной Путин вакцинировался от коронавируса. В Кремле не называли, каким именно препаратом вакцинировался российский лидер, а саму прививку президент РФ делал не публично. Позже Путин заявлял, что получил прививку российской вакцины «Спутник V».