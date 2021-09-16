Коронавирус на Донетчине: еще 259 заболевших и 7 смертей

За прошедшие сутки, 15 сентября, в Донецкой области выявили 259 случаев коронавируса. Кроме того, 7 ранее заболевших умерли, а 79 выздоровели.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 95 733 заболевших COVID-19. Из них 91 233 человека выздоровели, а 2 523 умерли.

За 15 сентября в Украине выявили 5 744 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 331 540 человек. Из этого количества выздоровели 2 226 629 пациентов, а умер 54 651 человек.