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Коронавирус на Донетчине: еще 259 заболевших и 7 смертей

16 сентября 2021, 10:14

Коронавирус на Донетчине: еще 259 заболевших и 7 смертей

За прошедшие сутки, 15 сентября, в Донецкой области выявили 259 случаев коронавируса. Кроме того, 7 ранее заболевших умерли, а 79 выздоровели.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 95 733 заболевших COVID-19. Из них 91 233 человека выздоровели, а 2 523 умерли.

За 15 сентября в Украине выявили 5 744 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 331 540 человек. Из этого количества выздоровели 2 226 629 пациентов, а умер 54 651 человек.

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