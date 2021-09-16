Зеленский созывает СНБО на пятницу — РБК

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.
Как передали собеседники издания, СНБО рассмотрит «программные документы». Также готовятся новые санкции, однако кто под них попадет — пока не известно.
Заседание Совбеза должно начаться 17 сентября в 17:00.
Периодические заседания СНБО по пятницам проходят с начала 2021 года. На них принимаются основоположные документы, такие, как стратегия внешнеполитической деятельности Украины, или санкции против лиц, которые, по мнению Совета, несут угрозу Украине.
Под такие санкции, например, попал депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, главред издания «Страна.юа» Игорь Гужва, или Андрей Деркач.