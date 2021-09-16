Зеленский созывает СНБО на пятницу — РБК

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.



Как передали собеседники издания, СНБО рассмотрит «программные документы». Также готовятся новые санкции, однако кто под них попадет — пока не известно.



Заседание Совбеза должно начаться 17 сентября в 17:00.