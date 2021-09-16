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На Луганщине боевики обстреляли украинское пограничное подразделение

16 сентября 2021, 11:16

На Луганщине боевики обстреляли украинское пограничное подразделение

Пророссийские вооруженные формирования на Донбассе дважды обстреляли место дислокации отдела пограничной службы «Счастье» на Луганщине. Погранподразделение находится неподалеку от линии разграничения с ОРЛО.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Обстрел велся по направлению по населенному пункту Веселая Гора, предположительно, с применением миномета калибра 82 мм», — говорится в сообщении.

Классификация боеприпасов, которым велся обстрел, пока уточняют соответствующие органы. Известно, что боевики корректировали огонь беспилотным летательным аппаратом.

В результате обстрела повреждены несколько единиц техники и административное здание. Военнослужащие Госпогранслужбы не пострадали.

За минувшие сутки, 15 сентября, незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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