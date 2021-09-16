В Донецкой области обесточен поселок в результате обстрела

Последствия обстрела поселка Тарамчук. Фото: Евгений Каплин / Facebook

Сегодня утром был обстрелян поселок Тарамчук под Марьинкой в Донецкой области, в результате чего повреждены дома. Сам населенный пункт обесточен.



Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



По его словам, первый обстрел произошел в 6:30.



«В результате обстрела пострадали дома мирных жителей, в том числе дом социального работника гуманитарной миссии "Пролиска", также повреждены трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен», — рассказал Каплин.

Последствия обстрела поселка Тарамчук. Фото: Евгений Каплин / Facebook

В 9:20 обстрел возобновился, информация о точном количестве поврежденных домов уточняется.

Каплин отметил, что в предыдущий раз Тарамчук был обстрелян из артиллерии 13 июля 2021 года, до этого поселок не попадал под обстрелы из тяжелого вооружения с 2016-го года.



Для выезда ремонтных бригад и возобновления электроэнергии в поселке необходимы двухсторонние письменные гарантии прекращения огня. Получение таких гарантий со стороны неподконтрольной правительству территории в прошлый раз затянулось более, чем на месяц, все это время поселок оставался обесточенным.



Обновлено. В 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ заявили, что боевики сегодня обстреляли Тарамчук из артиллерии калибром 100 и 122 миллиметров.

Также сегодня утром под обстрел попал город Счастье Луганской области. В результате пострадал глава военно-гражданской аккредитации, повреждены гражданские объекты и место дислокации пограничников.