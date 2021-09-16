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На Харьковщине разоблачили ботоферму, которая распространяла пророссийские материалы

16 сентября 2021, 13:16

На Харьковщине разоблачили ботоферму, которая распространяла пророссийские материалы

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную ботоферму, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из России.

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

За период работы ботоферма зарегистрировала почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые распространяли сообщения в соцсетях, в частности в украинском сегменте.

Как утверждают в СБУ, ботоферма обнародовала информацию, которая должна была сорвать национальную программу вакцинации, оправдать российскую агрессию на востоке Украины и дискредитировать украинскую власть.

По информации СБУ, организатор фермы создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в различных соцсетях.

Оплата за заказ он получал через электронные платежные системы. Во время обысков у мужчины нашли 5 тысяч SIM-карт украинских операторов и оборудование, подтверждающее его незаконную деятельность.

Сейчас правоохранители выясняют, не причастен этот человек к работе российских спецслужб.

Ранее в Раде предложили ввести обязательную паспортную идентификацию для покупки сим-карты. По мнению парламентариев, это защитит данные и обезопасит банковские счета украинцев.

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