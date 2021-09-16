На Луганщине еще 229 человек заболели и двое умерли от COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 229 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



В Северодонецке выявлено 62 заболевших, Лисичанск — 38, Рубежное и Попасная — по 13, Беловодск — 2, Белокуракино и Троицк — по 1, Кременная — 4, Марковка и Новоайдар — по 9, Меловое — 3, Новопсков — 10, Сватово — 11, Станица Луганская — 21, Старобельск — 32.



Вследствие осложнений умерли 83-летний мужчина из Лисичанска и 75-летний мужчина из Станицы Луганской.



За все время исследований зафиксировано 30 256 случаев заболевания. Из них 27 210 человек выздоровели,

1030 — умерли.