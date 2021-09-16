Телеканал «Первый независимый» проверят после обращения СБУ

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал «Первый независимый» на основании информации Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.



СБУ обратила внимание на структуру собственности телеканала «Первый независимый» (ООО «Тайм медиа», г.Киев) и сообщила Нацсовету о необходимости проверить его, чтобы выяснить, не содержит ли деятельность телеканала противоречия закону,



«В документах, которые ООО "Тайм медиа" предоставило Национальному совету, его владельцем со 100% долей указано ООО "Медиахолдинг новости". По информации лицензиата, этой компании обладают сразу 99 физических лиц, каждому из которых принадлежит по 1%. В то же время, как отмечается, 98 из них передали все свои доли в управление одному лицу — Панченко Диане Витальевне, которая также является одним из 99 совладельцев компании и указана ее конечным бенефициарным владельцем. Таким образом, в предоставленных документах лицензиат информирует только о 99% владения уставным капиталом компании, находящихся в управлении и собственности Панченко Дианы. То есть фактически информация о полном 100% владении компанией остается неизвестной», — говорится в сообщении.



Учитывая эти факты Нацсовет проверит ООО «Тайм медиа», которое вещает на спутнике с логотипом «Первый независимый», на соблюдение части четвертой статьи 12 и пункта а части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании .



Спутниковый телеканал «Первый независимый» создан бывшими работниками «ZIK», «112» и «NewsOne». Они принадлежат нардепу и соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Его вместе с Медведчуком подозревают в государственной измене.