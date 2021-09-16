В Кремле отреагировали на доклад Европарламента о необходимости ужесточения санкций против РФ

Доклад Европарламента о необходимости ужесточения санкций в РФ, а также непризнания выборов в ГосДуму вызывает сожаление у российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Там не идет речи о необходимости налаживания диалога, решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам», — сказал он на брифинге журналистам.

В Европарламенте представили проект нового доклада по направлениям политических отношений между ЕС и Россией. Авторы документа призывают не признавать результаты выборов в Государственную думу России.



Отметим, что доклады и призывы Европарламента не являются обязательными для выполнения странами Евросоюза.