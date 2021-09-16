«ДНР» заявила об обстреле Еленовки

Временно неподконтрольная Еленовка сегодня утром попала под обстрел. Об этом заявили в группировке «ДНР».



Так, в результате попадания снарядов повредило жилые дома по адресу улица Переездная 67, 70, 78. Осколками повреждены два гражданских автомобиля, покрытие крыш и стены домов.

Сегодня утром вблизи линии соприкосновения произошел ряд обстрелов. Так, в городе Счастье в Луганской области снаряд повредил украинское пограничное подразделение, жилое трехэтажное здание и авто, ранение получил глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.



Поселок Тарамчук под Марьинкой в Донецкой области также оказался под обстрелом, в результате чего повреждены дома, повреждены трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен.