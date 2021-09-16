Комитет Рады завтра рассмотрит законопроект об олигархах

Президентский законопроект об олигархах будет рассмотрен Комитетом Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября. Об этом говорится в повестке дня комитета.



Законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» будет рассмотрен вторым вопросом повестки дня заседания.



Заседание комитета начнется в пятницу в 11:15.

Венецианская комиссия приняла запрос Украины на рассмотрение и оценку законопроекта об олигархах.



Несмотря на то, что спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент может проголосовать закон без выводов Венецианской комиссии, 10 сентября законопроект все же был передан ей на рассмотрение.



Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5599.



Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, в документе говорится о создании Реестра олигархов.



Ко второму чтению законопроекта подано 1230 поправок.