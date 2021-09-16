Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Комитет Рады завтра рассмотрит законопроект об олигархах

16 сентября 2021, 17:26

Комитет Рады завтра рассмотрит законопроект об олигархах

Президентский законопроект об олигархах будет рассмотрен Комитетом Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября. Об этом говорится в повестке дня комитета.

Законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» будет рассмотрен вторым вопросом повестки дня заседания.

Заседание комитета начнется в пятницу в 11:15.

Венецианская комиссия приняла запрос Украины на рассмотрение и оценку законопроекта об олигархах.

Несмотря на то, что спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент может проголосовать закон без выводов Венецианской комиссии, 10 сентября законопроект все же был передан ей на рассмотрение.

Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5599.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, в документе говорится о создании Реестра олигархов.

Ко второму чтению законопроекта подано 1230 поправок.

Еще по теме

Прочее
закон об олигархах

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:34
В Донецке сгорел производственный цех
17:12
«ЛНР» начнет записывать в сторонники «Единой России»
15:55
«ДНР» заявила об обстреле Еленовки
14:22
В «ДНР» заявили о практически полной загрузке госпиталей для заболевших ковидом
12:09
Лидер мотоклуба «Ночные волки» получил «паспорт ДНР»
11:22
«ДНР»: 529 заболевших и 39 умерших от ковида за сутки
09:25
«ЛНР» заявила о 13 смертях от коронавируса за сутки
08:59
В «ДНР» назвали число автобусов и поездов, которыми собрались подвозить избирателей на выборы в РФ
08:56
ОБСЕ подтвердила ранение двух жителей Докучаевска вследствие обстрела 11 сентября
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 сентября
19:24
«ДНР» и «ЛНР» договорились об объединении «таможни»
16:45
«ДНР»: Бабушки и дедушки могут воспитывать внуков, но нужна доверенность
15:42
«ЛНР» приговорила двух «чиновников» к 8 и 13 годам тюрьмы за «госизмену»
13:03
«ДНР» отменила комендантский час на одну ночь из-за российских выборов
11:43
«ДНР» сообщила о 412 заболевших коронавирусом за сутки и 24 смертях
все новости
19:57
Арестович: Зеленский на Генассамблее ООН заявит о нарушениях на российских выборах
19:35
Украинцы с конца сентября смогут создать и распечатать COVID-сертификат на портале «Дія»
18:59
Голосование жителей ОРДЛО на российских выборах повышает риск дальнейших боевых действий — ОПОРА
18:41
Полковник СБУ Расюк заявил о пытках. Его подозревают в подготовке убийства руководителя в спецслужбе
18:12
Штаб ООС сообщил о семи обстрелах с начала суток на Донбассе
17:45
Кулеба: Украина зафиксирует нарушение Россией международного права в связи с проведением выборов на оккупированных территориях
17:34
В Донецке сгорел производственный цех
17:26
Комитет Рады завтра рассмотрит законопроект об олигархах
17:12
«ЛНР» начнет записывать в сторонники «Единой России»
16:30
Чоловіки теж потребують допомоги, або чому турбуватися про ментальне здоров’я не соромно (промо)
15:55
«ДНР» заявила об обстреле Еленовки
15:34
Обстрел Счастья расследуют как теракт
14:57
В Кремле отреагировали на доклад Европарламента о необходимости ужесточения санкций против РФ
14:22
В «ДНР» заявили о практически полной загрузке госпиталей для заболевших ковидом
14:19
Телеканал «Первый независимый» проверят после обращения СБУ
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция