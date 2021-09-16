Штаб ООС сообщил о семи обстрелах с начала суток на Донбассе

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи поселка Тарамчук боевики дважды обстреляли позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего поврежден жилой дом и придомовая территория.



В районе населенного пункта Пески НВФ применили минометы калибра 120 мм.



На Луганщине боевики дважды применили беспилотники типа «Квадрокоптер», с помощью которых совершили обстрел города Счастье.



Кроме того, по Счастью НВФ открывали огонь из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела получил ранения глава военно-гражданской администрации Счастья. Состояние его здоровья — удовлетворительное.



Потерь среди украинских военных нет. На обстрелы боевиков подразделения Объединенных сил открывали огонь.



О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.