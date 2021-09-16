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Штаб ООС сообщил о семи обстрелах с начала суток на Донбассе

16 сентября 2021, 18:12

Штаб ООС сообщил о семи обстрелах с начала суток на Донбассе

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи поселка Тарамчук боевики дважды обстреляли позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего поврежден жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески НВФ применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине боевики дважды применили беспилотники типа «Квадрокоптер», с помощью которых совершили обстрел города Счастье.

Кроме того, по Счастью НВФ открывали огонь из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела получил ранения глава военно-гражданской администрации Счастья. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Потерь среди украинских военных нет. На обстрелы боевиков подразделения Объединенных сил открывали огонь.

О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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