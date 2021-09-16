Полковник СБУ Расюк заявил о пытках. Его подозревают в подготовке убийства руководителя в спецслужбе

Юрий Расюк

Полковник Службы безопасности Юрий Расюк, подозреваемый в подготовке убийства главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил о пытках сотрудниками спецслужбы. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источников в Государственном бюро расследований.



По словам источника, ГБР открыло дело по заявлению Расюка, поданному 9 сентября.



Расюк обвиняет сотрудников СБУ в том, что они применяли к нему действия, сопровождающиеся насилием, угрожали насилием и другими незаконными действиями, чтобы подозреваемый совершил то, что противоречит его воли. Сотрудники спецслужбы якобы поступали так во время задержания Расюка, а также проведения процессуальных и следственных действий.



Дело квалифицировали по ч.2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.



22 января правоохранители задержали полковника спецподразделения СБУ «Альфа» Юрия Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.



Позже СМИ сообщили о том, что в заказе убийства генерала Наумова подозревают бывшего первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. По данным ZN.UA, Наумов был единственной преградой для получения Нескоромным высокой должности в руководстве СБУ



Дмитрий Нескоромный действительно вел переговоры о своем возвращении в СБУ, преимущественно претендуя на должность первого заместителя. По словам источников журналистов, он общался по этому поводу с заместителями главы Офиса президента Андреем Смирновым и Романом Машовцом.