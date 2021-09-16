Голосование жителей ОРДЛО на российских выборах повышает риск дальнейших боевых действий — ОПОРА

Предстоящие выборы в Госдуму РФ являются переломными для Украины, поскольку несут последствия для ее территориальной целостности. Об этом заявила глава правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская в Facebook.



Прежде всего, она отметила, что в России нет выборов как таковых, есть только факт голосования.



«Отсутствует конкуренция, ведь до выборов не допущена относительно реальная оппозиция, для чего созданы как юридические предохранители, так и заключены публичные лидеры, или выдавлены из страны относительно самодостаточные потенциальные кандидаты. Общественные организации загнаны под плинтус и маркированы иностранными агентами. Свободы слова тоже нет... Даже для достаточно дипломатических наблюдателей ОБСЕ-БДИПЧ созданы такие условия, что они вынуждены были отказаться от миссии. Пять мониторов от ПАСЕ на всю большую РФ является издевательством и не может давать достоверных оценок процесса», — отмечает Айвазовская.



Она подчеркивает, что для Украины эти выборы являются переломными, поскольку массовая паспортизация в Крыму и на оккупированной части Донбасса, привлечение граждан к голосованию дистанционно является формой политической аннексии территорий Украины и политической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в российское политическое пространство.



«Конечно, если речь о реальном риске для жизни человека, то нельзя осуждать за это жителей неподконтрольных территорий, потому что жизнь является высшей ценностью. В то же время нельзя лояльно относиться, как к регулярному событию, к голосованию в других условиях. Это только способствует повышению риска будущих боевых действий, когда Россия придет окончательно защищать своих граждан. Конституция РФ с последними изменениями о том, что ее территория там, где ее граждане, поэтому это медвежья услуга всем гражданским, которые не хотят больше войны по обеим сторонам линии разграничения», — считает глава правления «ОПОРЫ».



Также она добавила, что электронное голосование создает риски фальсификаций, поскольку оно не поддается публичному контролю.



«Завтра стартует досрочное голосование, и мы все станем свидетелями театра с признаками фасадной демократии, который должен быть доказательством миру об агрессивном поведении нашего соседа. Это стоит использовать в нашу пользу», — заключила Айвазовская.