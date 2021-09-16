«Ситуация сложная, прогресс очень мал»: Меркель — о Нормандском формате

Ситуация с выполнением Минских соглашений сложная, а продвижение в Нормандском формате происходит очень малыми шагами. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает «Укринформ».



Меркель и Макрон проводят встречу сегодня в Елисейском дворце в Париже.



«Важной темой будет вопрос, можно еще предпринять шаги в Нормандском формате или нет, ведь ситуация там действительно сложная, а шаги — очень малы», — отметила Меркель.



По ее словам, кроме ситуации в Украине, лидеры также обсудят много других европейских вопросов, в частности, перспективы евроинтеграции Западных Балкан, отношений с другими соседними регионами, ситуацию в Беларуси, а также проблему Афганистана и защиты граждан этой страны.