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«Ситуация сложная, прогресс очень мал»: Меркель — о Нормандском формате

16 сентября 2021, 22:06

«Ситуация сложная, прогресс очень мал»: Меркель — о Нормандском формате

Ситуация с выполнением Минских соглашений сложная, а продвижение в Нормандском формате происходит очень малыми шагами. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает «Укринформ».

Меркель и Макрон проводят встречу сегодня в Елисейском дворце в Париже.  

«Важной темой будет вопрос, можно еще предпринять шаги в Нормандском формате или нет, ведь ситуация там действительно сложная, а шаги — очень малы», — отметила Меркель.

По ее словам, кроме ситуации в Украине, лидеры также обсудят много других европейских вопросов, в частности, перспективы евроинтеграции Западных Балкан, отношений с другими соседними регионами, ситуацию в Беларуси, а также проблему Афганистана и защиты граждан этой страны.

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Нормандский формат Минские соглашения

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