Зеленский создал рабочую группу в связи с угрозами «Северного потока – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2», который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Согласно подписанному распоряжению, рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий от сооружения газопроводов в обход Украины и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.



Рабочую группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав, в частности, вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



Предусматривается, что глава рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.