По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 259 заболевших, 7 человек умерли. За все время исследований зарегистрировано 95 733 заболевших: 91 233 человека выздоровели, а 2 523 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 529 случаев коронавируса, 39 пациентов умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 61 400 заболевших ковидом: выписали 49 251 пациента, а 4 520 человек умерли. Загруженность госпитальных баз по оказанию помощи пациентам с коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории приблизилась к 100%.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 229 новых случаев заболевания COVID-19 и два летальных случая. Всего зафиксировано 30 256 случаев заболевания.: 27 210 человек выздоровели, 1030 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 13 смертей из-за COVID-19 и 94 новых случая заражения коронавирусом. Всего о 10 765 случаях заболевания на ковид, из них 8354 пациента — выписаны, 1085 — умерли, 1326 — лечатся.



Политика



Президент Владимир Зеленский поставит вопрос о привлечении Россией украинцев, проживающих в отдельных районах Донбасса, к голосованию на выборах в Госдуму.



Ситуация с выполнением Минских соглашений сложная, а продвижение в Нормандском формате происходит очень малыми шагами. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Украина зафиксирует проведение Россией выборов в Государственную думу на оккупированных территориях Крыма и Донбасса как нарушения международного права.



Боевые действия



За первые две недели сентября число нарушений режима прекращения огня на Донбассе возросло примерно на 30% в сравнении с августом, констатируют в СММ ОБСЕ.



Утром 16 сентября боевики обстреляли район дислокации Луганского пограничного отряда в Счастье, в результате чего повреждены соседний жилой дом, военные и гражданские автомобили. Ранение получил глава местной военно-гражданской администрации. Происшествие квалифицировано как террористический акт, повлекший тяжкие последствия.



Два мирных жителя временно неподконтрольного Докучаевска пострадали в результате обстрела 11 сентября.



Экономика



Финансирование жилищных программ для ветеранов и переселенцев будет существенно увеличено, в проекте государственного бюджета на 2022 год на эти программы предусмотрено более 3 млрд гривен. Читайте, что еще предусмотрено для переселенцев в нынешней редакции проекта госбюджета.



Служба безопасности Украины в Луганской области раскрыла масштабную схему финансирования группировки «ЛНР». От незаконной торговли продуктами питания в «бюджет республики» было перечислено почти 19 млн российских рублей.



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