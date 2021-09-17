На Донбассе рассказали про обстрелы за 16 сентября

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, ранение получил житель города Счастье в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там рассказали, что в Луганской области боевики дважды применил беспилотники, с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье. По этому же городу НВФ совершили обстрел из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья — удовлетворительное. Как сообщалось, раненый житель — глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.



Возле поселка Тарамчук НВФ обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122-мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.



По данным штаба, в районе Песок боевики применили минометы калибра 120-мм, а Золотое-4 обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Подчеркивается, что на обстрелы НВФ украинские военные открывали огонь в ответ.



В группировке «ДНР» заявили, что вчера под обстрел попали их позиции вблизи Еленовки, Веселого, Сигнального и Ужовки (Ленинского).



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел своих позиций у Калиново.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 15 сентября 2021-го зафиксировала не менее 57 565 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось. Читайте также: «Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!