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На Донбассе рассказали про обстрелы за 16 сентября

17 сентября 2021, 08:38

На Донбассе рассказали про обстрелы за 16 сентября

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, ранение получил житель города Счастье в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Там рассказали, что в Луганской области боевики дважды применил беспилотники, с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье. По этому же городу НВФ совершили обстрел из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья — удовлетворительное. Как сообщалось, раненый житель — глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Возле поселка Тарамчук НВФ обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122-мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

По данным штаба, в районе Песок боевики применили минометы калибра 120-мм, а Золотое-4 обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подчеркивается, что на обстрелы НВФ украинские военные открывали огонь в ответ.

В группировке «ДНР» заявили, что вчера под обстрел попали их позиции вблизи Еленовки, Веселого, Сигнального и Ужовки (Ленинского).

Группировка «ЛНР» заявила про обстрел своих позиций у Калиново.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 15 сентября 2021-го зафиксировала не менее 57 565 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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