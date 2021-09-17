На Донбассе вчера вакцинировали больше 8 тысяч человек

За минувшие сутки, 16 сентября, на подконтрольной властям территории Донецкой области привили 5 858 человек, в Луганской области — 2468. Об этом сообщается в системе охраны здоровья.



На Донетчине вчера первую дозу вакцины получили 3662 человека, вторую — 2 196. На Луганщине — 1572 человека вакцинировались первой дозой, второй — 896.



На Донетчине полный курс вакцинации от коронавируса прошли 183 433 человека, первой дозой вакцинированы 237 351 человек. В Луганской области обе прививки сделали 87 979 человек, первую — 103 753 человека.