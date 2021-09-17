«ДНР»: Еще 434 заболевших и 34 умерших от ковида

За минувшие сутки, 16 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 434 случая коронавируса. Кроме того, 227 человек выздоровели, а 34 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 61 834 заболевших ковидом. Из них уже выписали 49 478 пациентов, а 4 554 человека умерли.



Продолжают болеть 7 802 пациента.



Также за сутки выявили 248 заболевших пневмониями, из них госпитализировано 150 человек. Всего на лечении находится 2 807 пациентов с пневмониями, из них 980 на кислородной поддержке (+80 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Накануне в «Минздраве ДНР» сообщили, что госпитали для заболевших коронавирусом заполнены почти на 100%.