Суд отказал защите Януковича в отводе следственного судьи

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал защите сына экс-президента Виктора Януковича Александра в ходатайстве об отводе следственного судьи, который избирает меру пресечения в этом уголовном производстве. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.



«В пятницу, 17 сентября, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства защитника об отводе другого следственного судьи по делу об избрании меры пресечения сыну четвертого президента Украины», — говорится в сообщении.



Решение обжалованию не подлежит.



Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят ВАКС избрать меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру. Их подозревают в завладении резиденцией «Межигорье» путем злоупотребления своим служебным положением.



Им инкриминируют ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А.Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.



26 октября 2020 года ВАКС отказал НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича.



Имущество резиденции «Межигорье» арестовано с 2015 года.



Виктор Янукович повторно вызван в суд на заседание по избранию ему меры пресечения, которое состоится 4 октября 2021 года.