Mercedes — распространенный автомобиль, известный своей надежностью и качеством. Как и у любой марки, у Mercedes есть ряд недостатков, которые приводят к поломкам.



Самые распространенные поломки автомобилей Mercedes



Несмотря на хорошее качество, высокий уровень сборки, все же есть список наиболее встречаемых неполадок, которые приводят к серьезным поломкам. Поэтому при проведении регулярного техобслуживания, необходимо уделять максимум внимания слабым местам авто.



Список распространенных поломок:

Коррозия кузова. В основном с проблемой сталкиваются владельцы автомобилей, выпущенных до 2011 года. Существует лишь один способ избежать коррозии — применять специальные автотовары и антикоррозийные покрытия.

Поломки двигателя. С такой неполадкой сталкиваются владельцы дизельных и бензиновых моторов. В бензиновых устройствах чаще всего наблюдается течь, поэтому стоит задуматься о профилактике, приобретать лишь качественное топливо и смазочные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем. В автомобилях Mercedes экономить на топливе нельзя.

Неполадки в электроснабжении. В основном с поломкой сталкивается новый автомобиль, напичканный электроникой. Отказывают срабатывать стеклоподъёмники, дворники, иногда заклинивает дверца.

Как избежать поломок в автомобиле Мерседес?



Чтобы снизить вероятность появления поломок, обязательно проводите регулярное техобслуживание в полной мере. При приобретении автомобиля б/у с рук, необходимо обращать внимание на слабые места и требовать отчёт о диагностике, ведь запчасти Мерседес стоят не дешево. Самый лучший вариант — поехать вместе с продавцом в автосервис и воочию увидеть, в каком состоянии находится автомобиль.



До конца девяностых годов Mercedes ассоциировался с надежностью, высоким качеством. Однако чуть позже мнение покупателей изменилось, так как машина доставляет гораздо больше неудобств, чем audi и BMW. В основном проблемы возникают в автомобилях нового модельного ряда, выпущенных после 2003 года. Основная проблема кроется в тормозной системе. Именно в Мерседесе срок нормального функционирования тормозной системы невысокий. Со временем на панели высветится, что тормоза неисправны, требуют визита в сервисный центр. Затягивать не стоит, так как вскоре тормоза перестанут функционировать. В основном проблеме подвержены модели е-класса, до 2006 года выпуска.



Несомненно, пневматическая подвеска имеет ряд преимуществ. Однако очень часто в автомобилях Mercedes с этим узлом возникает большое количество проблем из-за сложности конструкции. Часто ломается компрессор в моделях S-класса.