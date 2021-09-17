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Обзор распространенных поломок в автомобилях Mercedes (РR)

17 сентября 2021, 18:20

Обзор распространенных поломок в автомобилях Mercedes (РR)

Mercedes — распространенный автомобиль, известный своей надежностью и качеством. Как и у любой марки, у Mercedes есть ряд недостатков, которые приводят к поломкам.  

Самые распространенные поломки автомобилей Mercedes  

Несмотря на хорошее качество, высокий уровень сборки, все же есть список наиболее встречаемых неполадок, которые приводят к серьезным поломкам. Поэтому при проведении регулярного техобслуживания, необходимо уделять максимум внимания слабым местам авто.  

Список распространенных поломок: 

  • Коррозия кузова. В основном с проблемой сталкиваются владельцы автомобилей, выпущенных до 2011 года. Существует лишь один способ избежать коррозии — применять специальные автотовары и антикоррозийные покрытия.  
  • Поломки двигателя. С такой неполадкой сталкиваются владельцы дизельных и бензиновых моторов. В бензиновых устройствах чаще всего наблюдается течь, поэтому стоит задуматься о профилактике, приобретать лишь качественное топливо и смазочные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем. В автомобилях Mercedes экономить на топливе нельзя. 
  • Неполадки в электроснабжении. В основном с поломкой сталкивается новый автомобиль, напичканный электроникой. Отказывают срабатывать стеклоподъёмники, дворники, иногда заклинивает дверца. 

Как избежать поломок в автомобиле Мерседес? 

Чтобы снизить вероятность появления поломок, обязательно проводите регулярное техобслуживание в полной мере. При приобретении автомобиля б/у с рук, необходимо обращать внимание на слабые места и требовать отчёт о диагностике, ведь запчасти Мерседес стоят не дешево. Самый лучший вариант — поехать вместе с продавцом в автосервис и воочию увидеть, в каком состоянии находится автомобиль. 

До конца девяностых годов Mercedes ассоциировался с надежностью, высоким качеством. Однако чуть позже мнение покупателей изменилось, так как машина доставляет гораздо больше неудобств, чем audi и BMW. В основном проблемы возникают в автомобилях нового модельного ряда, выпущенных после 2003 года. Основная проблема кроется в тормозной системе. Именно в Мерседесе срок нормального функционирования тормозной системы невысокий. Со временем на панели высветится, что тормоза неисправны, требуют визита в сервисный центр. Затягивать не стоит, так как вскоре тормоза перестанут функционировать. В основном проблеме подвержены модели е-класса, до 2006 года выпуска. 

Несомненно, пневматическая подвеска имеет ряд преимуществ. Однако очень часто в автомобилях Mercedes с этим узлом возникает большое количество проблем из-за сложности конструкции. Часто ломается компрессор в моделях S-класса.

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