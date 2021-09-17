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На Луганщине проверили все «заминированные» объекты, взрывчатку не обнаружили

17 сентября 2021, 18:26

На Луганщине проверили все «заминированные» объекты, взрывчатку не обнаружили

В Северодонецке и Старобельске завершили проверку информации о заминировании ряда объектов. Опасных предметов и взрывчатки не обнаружено, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

Анонимная информация о заминировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов поступила в полицию сегодня, 17 сентября, в 11:42.

«По состоянию на 16:10 специалистами взрывотехниками, кинологами, следственно-оперативными группами, спецназовцами вместе с работниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств было отработано 28 объектов в городах Северодонецк и Старобельск. По результатам обследования ни на одном из объектов взрывоопасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Во время поиска взрывчатки проводилась экстренная эвакуация граждан из проверяемых объектов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Правоохранители устанавливают причастных к ложному минированию.

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