Зеленский начнет визит в США 20 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, начнет визит в США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге в пятницу.



Он отметил, что президент примет участие в заседании Генассамблеи ООН и выступит там с речью.



«Также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с Генсеком ООН, с представителями бизнеса, с инвесторами и с украинской общиной в США», — сказал Никифоров.