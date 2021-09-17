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СНБО разработал и запустил систему мониторинга олигархов

17 сентября 2021, 19:18

СНБО разработал и запустил систему мониторинга олигархов

Совет национальной безопасности и обороны разработал систему мониторинга олигархов. Ее создание предусмотрено в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению в парламенте. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

«Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса, наивысшего уровня сложности. Она сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под мониторингом», — сказал Данилов.

Он отметил, что система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и документами с грифом «секретно».

«Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система, которая имеет такое разветвление и такой уровень защиты. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель», — добавил секретарь СНБО.

Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект № 5599 о «деолигархизации». Документ, в частности, предусматривает установление признаков, по которым человек может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, предусмотрено создание реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просила председателя парламента Дмитрия Разумкова направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

10 сентября законопроект был передан Венецианской комиссии. При этом депутаты смогут рассмотреть законопроект, не дожидаясь выводов комиссии.

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