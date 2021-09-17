В Украине ввели санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.



Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.



«Семь сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального, они также попали у нас сегодня под санкции», — сказал Данилов.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». В декабре ФБК и журналисты выяснили, что за отравлением стояли сотрудники ФСБ России.



В аэропорту политика задержали полицейские, потому что он находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по уголовному делу «Ив Роше» 2014 года. При этом ЕСПЧ в 2017 году признал приговор несправедливым, но в России он отменен не был.



2 февраля Алексея Навального приговорили к заключению на три с половиной года в колонии общего режима. Симоновский суд Москвы отменил условный срок для политика по делу «Ив Роше», заменив его на реальный.