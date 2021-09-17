На Донетчине завершили строительство олимпийского велокомплекса

Велокомплекс в Лимане. Фото: Донецкая ОГА

В Лимане завершено строительство велокомплекса. Это первый в Украине трек для тренировок по олимпийской дисциплине BMX. Об этом сообщил глава Дрнецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



«На нем будут проходить подготовку как воспитанники областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту, так и спортсмены национальной команды Украины перед международными соревнованиями», — отметил глава ОГА.



Трек имеет стартовую рампу высотой 5 метров с пневматическими стартовыми воротами, четыре прямых с трамплинами высотой от 40 до 190 см и три виражи — все они имеют специальное поверхностное покрытие, разметку, ограждения.



Построены трибуны на 400 мест, по периметру установлено наружное освещение с использованием солнечных батарей.



Кроме того, рядом с велотрассой построено трехэтажное общежитие с тренажерным залом, медицинским и массажным кабинетами и всем необходимым для тренировок и отдыха.



Проект реализован в рамках программы «Большое строительство».