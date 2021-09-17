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По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 17 сентября

17 сентября 2021, 23:15

По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 17 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 364 заболевших, 6 человек умерли. За все время исследований зарегистрировано 96 097 заболевших: 91 281 человек выздоровел, а 2 529 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 434 случаев коронавируса, 34 пациентов умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 61 834 заболевших ковидом: выписали 49 478 пациентов, а 4 554 человека умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 273 новых случаев заболевания COVID-19 и семь летальных случаев. Всего зафиксировано 30 529 случаев болезни: 27 281 пациент выздоровел, 1037 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 10 смертей из-за COVID-19 и 247 новых случаев заражения коронавирусом. Всего о 11 042 случая заболевания на ковид, из них 8449 пациентов — выписаны, 1095 — умерли, 1326 — лечатся.

Политика

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение неподконтрольной части Донбасса военным путем.

Сегодня в России началось голосование на выборах в Государственную думу, которое продлится до 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.

На избирательные участки в приграничных районах Ростовской области России, где организованно голосуют жители ОРДЛО, наблюдателей не пустили.

СНБО принял решение о наложении санкций против представителей России, которые привлекли к голосованию на выборах в Госдуму РФ жителей Донбасса и Крыма.

Боевые действия

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске подросток получил ранения при взрыве. По заявлению «МЧС» при группировке «ЛНР», взорвался запал гранаты.

Трое жителей Куйбышевского района Донецка пострадали в результате боевых действий утром 17 сентября. Об этом заявили в группировке «ДНР».

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