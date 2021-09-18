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На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных, есть раненые

18 сентября 2021, 08:39

На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных, есть раненые

За прошедшие сутки, 17 сентября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи поселка Пески под Донецком позиции ВСУ обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

В направлении Павлополя под Мариуполем боевики осуществили многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также на Донетчине подразделения ООС обстреляли у Катериновки и Зайцево, боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В направлении Зайцево НВФ осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Оба госпитализированы, состояние здоровья — удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине боевики запускали беспилотник типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.

На обстрелы НВФ украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 18 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Группировка «ДНР» заявляет, что 17 сентября под обстрел попали ее позиции на окраинах Донецка (шахта «Октябрьская»), Горловки (шахта 6/7), в районе поселков Ленинское, Лозовое, Новоласпа. С утра субботы сообщается об обстреле возле поселка Широкая Балка.

В группировке «ЛНР» сообщили, что за прошлые сутки не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

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